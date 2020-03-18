Мнение: Перетерпим?

18.03.2020, 19:50, Разное

Минкульт распорядился закрыть музеи, театры, цирки и кино… «Евровидение» отменили. В общем, в стране напряженка со зрелищами. Спортсмены тоже подвели, не хотят развлекать.

С хлебом в стране вроде бы проблем пока нет. Хотя новости экономики откровенно не радуют.

На бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель.

Рубль «плывет» туда же. На Московской бирже курс доллара превысил отметку в 80 рублей.

В общем, хорошо прижившаяся в современной России, но придуманная в Древнем Риме формула управления плебсом «Хлеба и зрелищ», вполне может дать сбой….

Или не может? Народонаселение, стиснув зубы, еще теснее сплотиться вокруг «партии и правительства»? Перетерпим?

Рис. отсюда