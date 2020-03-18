 

Мнение: Перетерпим?

18.03.2020, 19:50, Разное

Минкульт распорядился закрыть музеи, театры, цирки и кино… «Евровидение» отменили. В общем, в стране напряженка со зрелищами. Спортсмены тоже подвели, не хотят развлекать.

С хлебом в стране вроде бы проблем пока нет. Хотя новости экономики откровенно не радуют.

На бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель.

Рубль «плывет» туда же. На Московской бирже курс доллара превысил отметку в 80 рублей.

В общем, хорошо прижившаяся в современной России, но придуманная в Древнем Риме формула управления плебсом  «Хлеба и зрелищ», вполне может дать сбой….

Или не может? Народонаселение, стиснув зубы, еще теснее сплотиться вокруг «партии и правительства»? Перетерпим?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Мнение: Самая красивая из детства: тройка лидеров

04.02 / У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак груди

13.02 / Озвучены новые цены на седан Toyota Corolla 2020 года

16.02 / Наука: Ученые обнаружили в здоровом мозге функциональный амилоид

05.02 / Дело на миллион долларов: как прошло вручение премии Rybakov Prize

26.02 / Названы важные причины употреблять имбирную воду натощак

06.02 / Дочь Анастасии Волочковой планирует учиться в Высшей школе экономики

09.02 / Названы последствия курения для психического здоровья человека

19.02 / Трамп задается вопросом: что США вкладывают в НАТО в Европе?

17.03 / Врачи дали рекомендации по защите от коронавируса для людей с астмой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска