 

Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

18.03.2020, 19:53, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые, таможенные и выездные проверки бизнеса.

На сайте кабмина опубликован перечень поручений премьер-министра. 

«Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок», – говорится в документе.

Исключение составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации. 

Также до 20 марта необходимо рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. 

Кроме того, Минфину поручено подготовить законопроект об отказе от пени по налогам турфирм и авиакомпаний. 

В свою очередь ФНС должна обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов (налоговых каникул) и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как российской экономике добавили защиты от китайского вируса для поддержки бизнеса и граждан. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Продажу алкоголя в жилых домах урегулируют законодательно

19.02 / ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве

11.02 / Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

22.02 / Зеленский: за панику и беспорядки в Новых Санжарах ответят провокаторы

25.02 / Кубок Гагарина: определились пары плей-офф Восточной конференции

04.02 / Лавров заявил, что Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым

12.02 / В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

07.02 / ФАС заявила о дефиците медицинских масок

11.03 / В Сети появились новые снимки пикапа Fiat Strada

04.02 / Libération – отпор «сделке века» Трампа стал редким примером европейского единства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска