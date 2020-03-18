Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

18.03.2020, 19:53, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые, таможенные и выездные проверки бизнеса.

На сайте кабмина опубликован перечень поручений премьер-министра.

«Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок», – говорится в документе.

Исключение составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации.

Также до 20 марта необходимо рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.

Кроме того, Минфину поручено подготовить законопроект об отказе от пени по налогам турфирм и авиакомпаний.

В свою очередь ФНС должна обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов (налоговых каникул) и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок.

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