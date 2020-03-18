Заявки на конкурс «Волонтеры Конституции» подали более 114 тыс. россиян

18.03.2020, 19:53, Новости дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова и глава Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявили, что заявки на участие в общественном волонтерском корпусе «Волонтеры Конституции» подали более 114 тыс. россиян.

Все они зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.

Инициатива Ассоциации волонтерских центров вызвала высокий интерес среди граждан. Штаб корпуса проведет отбор поступивших заявок. Стать частью «Волонтеров Конституции» сможет любой желающий. Основными критериями станут опыт добровольческой деятельности кандидата, успешное прохождение обучения на сайте онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» платформы «Добро.рф» и очных региональных тренингов. Обучение является обязательным для всех претендентов, желающих принять участие в историческом для страны событии.

«За один месяц благодаря широкому отклику среди людей, а также скоординированной работе волонтерских и молодежных организаций, откликнувшихся к участию в проекте, нам удалось не только достичь цели, но и перевыполнить ее, набрав общественный корпус из 114 тыс. волонтеров. В ближайшую неделю мы отберем кандидатов, и проведем необходимое обучение, подготовив всех к работе. Волонтеры вместе с информационно-разъяснительной деятельностью, информированием и проведением волонтерских акций, будут помогать маломобильным гражданам в день голосования и смогут стать общественными наблюдателями», – заключил Артем Метелев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отобранные кандидаты сдадут «Гражданский экзамен», подготовленный совместно с квалифицированными юристами – он определит знание истории Конституции и планируемых поправках.

«Волонтеры Конституции» будут работать на 3,5 тыс. оборудованных информационных стойках, расположенных в общественных местах по всей стране. В связи с эпидемиологической ситуацией их местонахождение будет определено исходя из новых предписаний органов власти. Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности самих волонтеров. Региональные органы власти обеспечат добровольцев всеми необходимыми защитными средствами.

«Мы скорректировали планы и отказались от идеи, чтобы волонтеры принимали участие в подомовых обходах. И в дальнейшем мы будем развивать наше взаимодействие с учетом эпидемиологической ситуации и исходя из интересов участников голосования. Указ о голосовании подписан, но приоритет – здоровье и безопасность наших граждан. Я уверена, что сейчас тот самый момент, когда можно проявить свою гражданскую позицию, солидарность, и взять ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близкого. Это касается всех нас», – подчеркнула Элла Памфилова.

На информационных стойках «Волонтеры Конституции» расскажут гражданам не только о предстоящем голосовании и планируемых поправках, но и предложат вовлечься в различные волонтерские активности и сделать доброе дело, а также узнать о возможностях портала dobro.ru. Например, можно будет узнать, как присоединиться к крупнейшим всероссийским добровольческим акциям, таким как «Мечты победителей», «Дорогому ветерану», «Внуки по переписке» и «#ТвойГолосВажен».

Кроме того, корпус «Волонтеры Конституции» также присоединится к работе штабов, открытых Общероссийским народным фронтом, совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса. Добровольцы будут помогать пожилым людям в покупке продуктов и лекарств, выносе мусора и прочее. Такие штабы открыты уже в 20 регионах России.

Напомним, 21 февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».