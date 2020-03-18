Горнолыжный курорт в Австрии стал рассадником коронавируса в Европе

18.03.2020, 19:50, Новости дня

Из горнолыжного курорта Ишгль в Австрии коронавирус распространился по всей Европе, пишет Die Welt. И произошло это, потому что желание заработать пересилило чувство ответственности за здоровье людей. При этом даже сейчас не принимаются необходимые меры для обеспечения полного карантина, отмечает немецкое издание.



Reuters

Австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал рассадником коронавируса в Европе, пишет Die Welt. «Нынешний всплеск (эпидемии. — ИноТВ) во многом связан с теми, кто вернулся из отпусков на горнолыжных курортах в Южном Тироле, Австрии и Швейцарии», — заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

29 февраля на одном из рейсов исландской авиакомпании Icelandair в группе туристов, приехавшей из Ишгля, обнаружили большое количество инфицированных коронавирусом. После этого 5 марта Исландия внесла курорт в список регионов повышенного риска.

Но Австрия не восприняла происходящее всерьёз, продолжает издание. «С медицинской точки зрения <…> маловероятно, что они заразились в Тироле», — заявил глава земельного департамента здравоохранения Франц Катцграбер. Он утверждал, что их инфицировал итальянец, также находившийся на борту самолёта. Но его версия была опровергнута, после того в Норвегии, Дании, Великобритании и Германии у туристов, побывавших в долине Пацнаун, также был выявлен коронавирус.

Германия включила Ишгль в список регионов повышенного риска только 13 марта. До этого между федеральными землями и департаментам здравоохранения, по-видимому, возникли проблемы с координацией совместных действий и обменом информации.

В самом Тироле первый случай заражения подтвердили 7 марта, то есть через неделю после возвращения исландской туристической группы. Но Катцграбер продолжил преуменьшать угрозу. И только 10 марта земельные власти наконец-то закрыли горнолыжные курорты, но не согласились с обвинениями в том, что они слишком долго мешкали: «Просто события развиваются очень динамично. Важно то, что мы распознали проблему».

При этом прошло ещё шесть дней до того, как на курортах остановили фуникулёры, из-за чего многие люди продолжали кататься в карантинной зоне, отмечает Die Welt. В австрийской прессе ответственных за произошедшее подвергли жёсткой критике: «Жадность победила чувство ответственности за здоровье граждан и гостей». Они решили «заработать на последних неделях», из-за чего «теперь пострадали все».

К тому же, по имеющимся сведениям, объявленный в Пацнаун карантин не соблюдается должным образом, подчёркивает издание. Сотни отдыхающих продолжают прибывать в местные отели, а потом уезжают в другие регионы, распространяя вирус. Складывается впечатление, что на уровне земельного правительства и коммуны власти не справляются с кризисом. Впрочем, губернатор Тироля Гюнтер Платтер утверждает, что они «сделали всё, что в человеческих силах, чтобы не допустить полного хаоса».