Faberlic анонсировала производство дезинфицирующих средств

18.03.2020, 19:48, Новости дня

Президент компании Faberlic Алексей Нечаев обратился к руководителю рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с распространением коронавируса, мэру Москвы Сергею Собянину с предложением запустить на московской фабрике Faberlic производство нового средства для гигиены и дезинфекции.

«Мы готовы срочно начать выпуск дезинфицирующего средства с использованием изопропилового спирта. Просим Вас содействовать его ускоренной сертификации для безвозмездной передачи штабу по контролю ситуации с коронавирусом», – приводится на сайте компании обращение Нечаева на имя Собянина.

Специалисты компании Faberlic уже прорабатывают варианты переориентирования части существующего производства для изготовления и распространения дезинфицирующих средств.

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