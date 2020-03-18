Faberlic анонсировала производство дезинфицирующих средств
18.03.2020, 19:48, Новости дня
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев обратился к руководителю рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с распространением коронавируса, мэру Москвы Сергею Собянину с предложением запустить на московской фабрике Faberlic производство нового средства для гигиены и дезинфекции.
«Мы готовы срочно начать выпуск дезинфицирующего средства с использованием изопропилового спирта. Просим Вас содействовать его ускоренной сертификации для безвозмездной передачи штабу по контролю ситуации с коронавирусом», – приводится на сайте компании обращение Нечаева на имя Собянина.
Специалисты компании Faberlic уже прорабатывают варианты переориентирования части существующего производства для изготовления и распространения дезинфицирующих средств.
Газета ВЗГЛЯД писала, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет