 

Китайский ученый нашел лекарство для наиболее тяжелых пациентов с коронавирусом

18.03.2020, 19:48, Новости дня

Руководитель лаборатории из Уханя Донгченг Ву, утверждает, что нашел лекарство для лечения наиболее тяжелых пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

Специалист по стволовой клеточной терапии заявляет, что ему удалось вылечить девять человек с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.  По словам Ву, большинство излечившихся пациентов были пожилыми людьми с серьезными проблемами с дыханием, для которых вирус более опасен, пишет Daily Mail.

Ву ввел пациентам стволовые клетки, изъятые из тканей пациентов. Зараженные, как отмечается, вылечились за несколько дней.

Стволовые клетки могут развиваться в различные типы клеток и восстанавливать поврежденные ткани. По мнению медика, подобная технология может помочь вылечить тысячи зараженных.

В мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных. 



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