Мнение: Здравствуй, 2003 год!

18.03.2020, 19:47, Разное

Рублишко наш чуть-чуть не дотянулся сегодня до отметки “80” (в смысле “рублей за доллар”), а нефть – та и вовсе опускалась до 26 за баррель, “самый низкий уровень с 2003 года”. Так сообщают информагентства, и они, если смотреть по сути, беспардонно врут. Всем ведь понятно, что нынешние доллары – совсем не чета долларам 2003 года, нынешние намного “легче”, инфляция за 17 лет поработала знатно. То есть сегодняшние 26 за баррель – это в “старых” баксах, например, 90-х годов – явно меньше 20.

А если так – нас можно поздравить: 90е снова начинаются! История России, эта слепая лошадь, как положено, начала заход на новый круг. Впереди – опять гиперинфляция, закрытие (оставшихся) производств, разгул челночной торговли и торговли “с рук”, возвращение демократии, свободных выборов и перестрелок, братков в кожаных штанах и региональных баронов. Ну и, само собой новые попытки создания “Уральских”, “Сибирских” и “Дальневосточных” республик.

Самое, конечно, поразительное – почти тотальное безразличие населения к таким шокирующим новостям. Населению не до этого – оно занято: скупает гречку и боится “царь-вируса”. В принципе, фон благоприятный для властей – всем “не до ерунды”, значит, счет предъявлять не будут.

Думаю, уже через 2-3 месяца ко всем начнет приходить понимание приоритетов – и люди поймут, что экономика все-таки на первом месте, а эпидемия с 3%-смертности должна быть на втором, если не на десятом. Другими словами – поймут, что именно в этот месяц народы самых разных стран допускают СТРАШНУЮ ошибку, поддаваясь истерии относительно вируса.

Особенно обидно будет, если через два месяца вирус никуда не денется, и придется налаживать жизнь ВОПРЕКИ ему, жизнь ВСЕ РАВНО открытую и свободную… но на руинах.

UPD. О! Пробили 80!