 

Мнение: Разгром саудитов под Хазмом

18.03.2020, 19:45, Разное

Хуситы выложили материалы посвященные освобождению Хазма – административного центра провинции Аль-Джавф, который был взят в ходе масштабного наступления хуситов приведшего к разгрому нескольких саудовских и хадистских бригад. Разгром в данном случае оказался еще более эпическим, нежели сентябрьский разгром 3 саудовских бригад в Наджране.
Помимо самой столицы провинции, было взято множество трофеев, так как на определенном этапе оборона Хазма схлопнулась и начался уже традиционный драп через пустыню подальше от ужасных мужиков в юбках с АК.
Наступление хуситов сопровождалось интенсивным применением БПЛА и баллистических ракет.
В самом Хазме население радостно приветствовало освобождение от саудовской оккупации.


Пленные хадисты и саудиты.


Убитые солдаты хадистов и саудитов.


Уничтожение всякого-разного.


Различные трофеи – танки, САУ, ББМ, тачанки, тонны боеприпасов.

На сегодняшний день, помимо наступления в восточных районах провинции Аль-Джавф, где хуситы теснят хадистов и саудитов, они также ведут наступление на город Мариб, до которого им осталось 5-7 километров.
Как ни смешно, но в северных районах Йемена у границы Саудовской Аравии хуситы прочно завладели оперативной иницитивой, а их оппонентам никак не удается стабилизировать фронт и наладить эффективное сопротивление, что приводит к чудовищным потерям в материальной части.

Источник: Colonel Cassad



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