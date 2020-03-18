Мнение: Разгром саудитов под Хазмом

18.03.2020, 19:45, Разное

Хуситы выложили материалы посвященные освобождению Хазма – административного центра провинции Аль-Джавф, который был взят в ходе масштабного наступления хуситов приведшего к разгрому нескольких саудовских и хадистских бригад. Разгром в данном случае оказался еще более эпическим, нежели сентябрьский разгром 3 саудовских бригад в Наджране.

Помимо самой столицы провинции, было взято множество трофеев, так как на определенном этапе оборона Хазма схлопнулась и начался уже традиционный драп через пустыню подальше от ужасных мужиков в юбках с АК.

Наступление хуситов сопровождалось интенсивным применением БПЛА и баллистических ракет.

В самом Хазме население радостно приветствовало освобождение от саудовской оккупации.



Пленные хадисты и саудиты.





Убитые солдаты хадистов и саудитов.



Уничтожение всякого-разного.



Различные трофеи – танки, САУ, ББМ, тачанки, тонны боеприпасов.

На сегодняшний день, помимо наступления в восточных районах провинции Аль-Джавф, где хуситы теснят хадистов и саудитов, они также ведут наступление на город Мариб, до которого им осталось 5-7 километров.

Как ни смешно, но в северных районах Йемена у границы Саудовской Аравии хуситы прочно завладели оперативной иницитивой, а их оппонентам никак не удается стабилизировать фронт и наладить эффективное сопротивление, что приводит к чудовищным потерям в материальной части.