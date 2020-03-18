Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую с целью снизить сумму алиментов на содержание их детей

18.03.2020, 19:40, Разное

Спустя 6 лет после разрыва с Юлией Барановской и определения порядка выплаты алиментов в пользу их общих детей – 14-летнего Артема, 11-летней Яны и 7-летнего Арсения – Андрей Аршавин намерен уменьшить сумму, которую он ежемесячно перечисляет на их счета. Сегодня, 18 марта, стало известно, что 38-летний футболист подал на 34-летнюю телеведущую соответствующее заявление в один из судов Санкт-Петербурга, но позже дело передали в столицу. По данным реестра судов общей юрисдикции города Москвы, это произошло 6 февраля этого года. Судебное заседание по делу назначено на 23 марта 15:00.

Основным аргументом Андрей называет изменившуюся экономическую ситуацию: в 2014 году спортсмен выступал за футбольный клуб “Зенит” и получал по контракту около 2,5 миллиона евро в год. Долгое время он не платил алименты, но позже выплатил накопленные 3 миллиона рублей. После его имущество даже арестовывали за неуплату долгов – это было в июне 2015-го. С завершением спортивной карьеры в 2018 году, когда казахтанский футбольный клуб “Кайрат” не стал продлевать с ним контракт, его доходы сильно упали. Снизились и алименты – по информации СМИ, последние несколько месяцев Аршавин немногим больше 300 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако теперь и эти деньги он не способен выплачивать. Такое решение многодетный отец принял несмотря на то что в последнее время он сблизился с детьми и проводит с ними много свободного времени. Хотя, по словам Юлии, первые пять лет после разрыва он не интересовался жизнью двух сыновей и дочери.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская со старшим сыном

Также стоит учесть, что у Андрея за это время появилась еще одна бывшая возлюбленная и ребенок – от брака (надо отметить, первого в жизни спортсмена) с Алисой Казьминой у него осталась дочь Есеня. По словам Алисы, причиной развода стала измена с его стороны. Футболист пока выплачивает им алименты, хотя тоже с перебоями: в июне 2019-го его имущество арестовывали за просрочку. Однако недавно он потребовал до 1 марта этого года выехать из дома в Санкт-Петербурге, в котором девушка все это время жила с детьми (у нее подрастают еще свое детей от прошлых отношений) и родными. Поэтому, возможно, и им он вскоре перестанет помогать финансово.

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская расстались в 2013 году после девяти лет отношений. Спортсмен ушел от беременной третьим ребенком Юлии и начал жить с Алисой Казьминой. В том же году футболист перешел из “Арсенала” обратно в “Зенит”. В конце февраля 2014-го суд определил, что футболист будет перечислять половину всех своих доходов бывшей жене и трем детям – Артему, Яне и Арсению. Что касается Юлии Барановской, после расставания она стала телеведущей таких проектов, как “Девчата”, “Перезагрузка” и других. Сейчас она ведет ток-шоу на Первом канале вместе с Александром Гордоном.

Юлия Барановская с детьми (2020 год) Андрей Аршавин с сыновьями (2019 год) Андрей Аршавин с дочерью (2019 год)