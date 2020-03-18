В гостях у Дианы Крюгер и Нормана Ридуса: экскурсия по их новому дому в Лос-Анджелесе за 8,5 миллионов долларов

18.03.2020, 19:40, Разное

Молодые родители – в ноябре 2018-го у Дианы и Нормана родилась дочь – стали счастливыми обладателями еще одного объекта недвижимости. Им оказался особняк на уединенном мысе неподалеку от знаменитого отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Обошелся он семейной паре в 8,5 миллионов долларов, что, по данным риэлторов, весьма недорого – изначально владельцы запрашивали цену в 13 миллионов.

На четырех этажах белоснежного дома 1920-х годов, который внешне похож на средневековый замок, площадью 718 квадратных метров поместились 4 спальни, 5 ванных комнат и еще два дополнительных санузла. Благодаря высокой этажности архитекторы смогли создать двухуровневую кухню и гостиную, а также столовую. Поднявшись наверх, можно попасть в спортзал, домашний кинотеатр с бархатным диваном и личной студией звукозаписи, библиотеку и кабинет. Придомовая территория тоже богата на изыски: посреди утопающего в зелени сада расположился овальный бассейн, лежаки, под деревьями растянули несколько гамаков, а к дому пристроено открытое патио с камином и зоной для барбекю. А множество балконов по всему дому позволяют рассмотреть природу и город с разных сторон.

Напомним, за полгода до рождения дочери 43-летняя Крюгер и 51-летний Ридус купили квартиру в центре Нью-Йорка, там они жили все это время – большинство снимков папарацци были сделаны на крыльце у входа в их жилище. Пара присмотрела таунхаус в районе West Village на Манхэттене. В нем четыре спальни, такое же количество ванных комнат и даже небольшой сад на крыше. Общая площадь составляет около 335 квадратных метров.

Диана Крюгер впервые стала мамой 2 ноября 2018 года. Имя девочки родители до сих пор держат в секрете. В январе 2019-го Диана и Норман обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери. Однако репортеры к словам пары не прислушались и продолжили охотиться за заветными кадрами. Вскоре молодой маме это надоело, и в апреле она впервые показала миру дочь. Спустя некоторое время после родов Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: “А почему бы и нет”. И просто стала ждать подходящего человека,

– рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit. Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана – от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть сын Мингус Люсьен Ридус, которому сейчас уже 20 лет.