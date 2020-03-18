Изучена польза сидения на корточках

18.03.2020, 19:38, Новости дня

Американские исследователи заявили, что сидение на корточках полезно влияет на здоровье человека. К такому выводу они пришли после проведенных наблюдений за племенами аборигенов.

Долгое время эксперты занимались изучением африканских аборигенных племенных сообществ. В итоге почти сразу они отметили, что его представители часто сидят на корточках или на коленях. При этом никаких серьезных нарушений в здоровье аборигенов не наблюдалось. Проанализировав имеющуюся информацию, ученые и вовсе пришли к выводу, что сидеть на корточках или на коленях гораздо полезнее, нежели сидеть на стуле или на диване.

Выяснилось, что поза, в которой человек отдыхает, оказывает прямое влияние на риск развития у него сердечно-сосудистых заболеваний, а также других проблем со здоровьем. Не секрет, что именно сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее распространенных причин смертности в мире.