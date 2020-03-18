Известно, как изменилась скорость таяния льдов в Антарктиде и Гренландии

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18.03.2020, 19:38, Новости дня

Группа ученых провела исследование, направленного на анализ скорости таяния льдов в Антарктиде и Гренландии. Выяснилось, что за последние три десятилетия льды тают в шесть раз быстрее.

На протяжении длительного периода времени научные специалисты занимались изучением и анализом данных о таянии льдов в Антарктиде и Гренландии с 11 спутников. Изначально ученые предполагали, что результаты исследования их удивят, однако они оказались впечатляющими и даже несколько неожиданными. За последние три десятилетия льды тают в шесть раз быстрее, чем ранее. С 1992 по 2017 год территории Антарктиды и Гренландии лишились около 6,5 трл тонн льда. При этом процесс таяния льдов не останавливается.

Авторы исследования обеспокоены полученными данными, поскольку они отображают все изменения климата. Предполагается, что такие темпы таяния льдов приведут к затоплению огромного количества городов уже к концу столетия.



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