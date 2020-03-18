С помощью гидрогеля ученые очистили картины Джексона Поллока

18.03.2020, 19:38, Новости дня

Стало известно, что флорентийские специалисты в области химии разработали гидрогель, с помощью которого можно производить очистку поверхностей. Гидрогель уже использовали для очистки картин Джексона Поллока.

На сегодняшний день основной проблемой осуществления реставраций картин является сложность удаления налета грязи с их поверхности. Большинство красок содержит чувствительные к растворителям и чистящим средствам добавки. Грязь на полотнах хорошо смывается водой, но лишняя влажность также может навредить картине. Исследователи из Флорентийского университета долгое время работали над поисками эффективного и безопасного способа реставрации картин. В итоге ими был создан специальный гидрогель из поливиниловых спиртов, которые по своей структуре напоминают губку.

С помощью созданного гидрогеля специалисты очистили картины Джексона Поллока.