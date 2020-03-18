Эксперты представили уникальный «умный» материал

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18.03.2020, 19:38, Новости дня

Научные сотрудники Университета Южной Калифорнии сообщили, что им удалось разработать «умный» материал. В ходе создания уникального материала специалисты вдохновлялись кожей акул.

Известно, что акустические метаматериалы чаще всего производятся для управления звуковыми волнами. При этом они могут выполнять те функции, которыми наделены изначально. Так, например, некоторые такие материалы могут гасить исходящий звук на подводной лодке. Однако спустя определенный период времени переоборудовать материал и изменить его функцию нельзя. Недавно эксперты из Университета Южной Калифорнии нашли способ решить данный недостаток существующих метаматериалов.

Исследователи представили уникальный «умный» материал, который способен переключаться между различными функциями. Структура нового материала создана с помощью акульей кожи.



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