 

Светлана Ходченкова назвала причину нежелания уезжать в Голливуд

18.03.2020, 19:30, Разное

Российской актрисе Светлане Ходченковой поступают предложения сняться в том или ином фильме в Голливуде, но делать пока она этого не намерена. Актрисе важен только по-настоящему интересный проект.
По словам знаменитой российской актрисы, время от времени она получает предложения из Голливуда, представители которого присылают сценарии, желая видеть Светлану Ходченкову в собственных кинолентах. Но пока звездная артистка не видит для себя того проекта, в котором действительно хотела бы принять участие. Ее устраивает вполне карьера в России, где постоянно поступают интересные в творческом плане предложения.

Светлана Ходченкова отметила, что уже снималась в фильмах «Росомаха: Бессмертный» и «Шпион, выйди вон!». При этом бросать работу и уезжать за рубеж она не планирует, «ожидая там у моря погоды». В РФ всего за последние пару лет Светлана Ходченкова снялась в 12 кинокартинах и сериалах, но, по собственному признанию, время на личный отдых у нее есть. Актриса уезжает в Индонезию, где расслабляется в непринужденной обстановке.



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