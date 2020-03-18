Яна Рудковская рассказала о знакомом, выздоровевшем после коронавируса

18.03.2020, 19:30, Разное

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как сейчас чувствуют её знакомые, переболевшие COVID-19. Оказывается, супруг её подруги, проживающей в Италии, практически без проблем справился с болезнью.

«Даже не знаю, стоит радоваться, или нет. Я на карантине уже давно, ведь уже должна быть рядом с семьей. Саша очень волнуется, так как думает, что не успеет должным образом подготовиться к соревнованиям. Он сейчас в делах, как и папа. Думаю, унывать не нужно: супруг моей подруги из Италии уже переболел коронавирусом, остальные члены семьи не заражены. Думаю, все зависит от иммунитета», – заявила Рудковская.

Что касается всех её шоу, то они переносятся на вторую половину 2020 года. Знаменитость призывает интернет-пользователей не забывать о правилах карантина, а также не запускать своё здоровье. Жена Евгения Плющенко теперь будет проводить всё свободное время вместе с семьей, а также займется облагораживанием сада. В заключении продюсер подытожила, что вскоре коронавирус будет остановлен, так как исследователи из некоторых стран уже тестируют различные вакцины.