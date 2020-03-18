Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

18.03.2020, 19:30, Новости дня

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, выступила с заявлением по поводу отмены конкурса, поддержав это решение организаторов.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!» – говорится в заявлении группы в Instagram.

В среду организаторы «Евровидения» заявили об отменемузыкального конкурса в 2020 году из-за коронавируса. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Little Big должны были исполнить песню «Uno». Группа считалась одним из фаворитов конкурса.