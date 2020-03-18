Бузова запустила флешмоб с мытьем рук под любимую музыкальную композицию

18.03.2020, 19:30, Разное

Популярная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова заявила о старте музыкального флешмоба, посвященного профилактике коронавируса. Соответствующий ролик появился на её странице в соцсети Instagram несколько часов назад.

На кадрах светская львица напомнила интернет-пользователям о важности придерживаться правил гигиены для предотвращения распространения недуга. Бузова помыла руки с мылом под композицию «I Will Survive» от Глории Гейнор. Кроме того, певица считает, что сейчас нельзя паниковать, так как это ухудшит ситуацию. «За громкими словами должны скрываться обычные действия – не забывайте мыть руки с мылом!

Причем, тщательнее обычного. Нужно запустить нашу версию с флешмобом – я первая!» – отметила Бузова.

В заключении исполнительница призвала подписчиков присоединяться к флешмобу, публикуя ролики с мытьем рук под любимую музыку, как она. Напомним, что 17 марта певица заявила о переносе ближайших концертов из-за коронавируса.