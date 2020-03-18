Жена из Кинешмы заживо похоронила уехавшего на заработки мужа

18.03.2020, 19:25, Новости дня

В "Прямой эфир" приехал "живой мертвец" – 60-летний Юрий Каляев. 20 лет назад он уехал из Кинешмы после того, как заподозрил, по его словам, в измене свою жену.

Оставив ее и четверых детей, он отправился на заработки, но по дороге потерял паспорт и "застрял" в Осетии, где работал за крышу и еду.

Жена, тем временем, его "похоронила", опознав чужой труп. Каляев считает: она это сделала, чтобы переписать на себя и детей трехкомнатную квартиру, доставшуюся ему в наследство от матери.

Сотрудники "Прямого эфира" помогли мужчине восстановить документы, после чего он отправился на "свою" могилу, но захоронения не нашел.

Пока он живет в Москве, поскольку жена Ирина Рыбина и дети не торопятся признавать в нем отца семейства, тем более что за эти годы супруга Каляева снова вышла замуж.

Ирина, со своей стороны, говорит, что этот мужчина – самозванец и требует сделать тест ДНК.

Кроме того, она рассказывает, что любила мужа, но до тех пор, пока он не стал пить и поднимать руку на нее и детей.

Когда он пропал, они с детьми даже обрадовались, признается Ирина.

Если бы не необходимость оформлять документы на квартиру, она даже не подавала бы в розыск. Однако, поясняет бывшая жена Юрия, сделать это пришлось.

Через некоторое время Каляева признали без вести пропавшим и только через семь лет – умершим.

Юрий, однако, утверждает, что первое время звонил и общался с одной из дочерей, но потом связь с ней пропала.

Кто из супругов говорит правду? Где пропадал Юрий два десятка лет? Действительно ли он – супруг Ирины и отец ее четверых детей? И если да, то как получилось, что жена поставила крест на живом муже?

Об этом- в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".