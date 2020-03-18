 

Коронавирус вряд ли передается внутриутробно: новые доказательства

18.03.2020, 19:20, Новости дня

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 вряд ли может передаваться от беременной женщины к плоду. Небольшое исследование китайских ученых, которое опубликовано в Frontiers in Pediatrics представило новые доказательства.

Китайские врачи из Объединенной больницы Уханя наблюдали за четырьмя беременными женщинами, у которых диагноз COVID-19 был подтвержден лабораторно. У женщин при поступлении в больницу были симптомы новой коронавирусной инфекции, включая лихорадку, слабость и мышечные боли.

Четырех родившихся детей сразу изолировали от матерей, чтобы исключить заражение воздушно-капельным путем. Все младенцы находились на искусственном вскармливании. Двое из них были здоровы полностью, здоровье двух других детей полностью нормализовалось в течение нескольких дней.

У троих из четырех детей анализы на коронавирус, которые были проведены на третий день жизни, были отрицательными. Мать четвертого ребенка не дала согласие на проведение анализов. Чтобы исключить болезнь у него, ученые наблюдали за его здоровьем и самочувствием. Симптомы COVID-19 не появились ни у одного ребенка. Матери и дети были выписаны из больницы здоровыми.

Ранее ученые провели анализ девяти случаев COVID-19 при беременности. Они пришли к выводам, что сейчас недостаточно доказательств того, что ребенок может быть инфицирован коронавирусной инфекцией до рождения.



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