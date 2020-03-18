Еда, кино, игры: МКБ предложил бонусные баллы в категории “На карантине”

18.03.2020, 19:18, Разное

С 1 апреля по 30 июня пользователи программы “МКБ Бонус” получат от 5 до 7% баллами от стоимости покупки в определенных категориях. Их можно выбрать с 18 марта.

Самая актуальная категория – “На карантине”. В нее входят онлайн-кинотеатры, доставка еды, видеоигры.

Клиенты Московского кредитного банка могут выбрать максимум три категории. Кроме “На карантине” пользователям “МКБ Бонус” доступны “Городской транспорт”, “Кафе и рестораны”, “Спорт”, “Красота” (оплата услуг в салонах красоты, покупка косметики и парфюмерии”.

Бонусные опции доступны и для держателей Москарта Black. Такие клиенты смогут получить повышенное начисление баллов в категории “Отели, туры”. А держателей пенсионных карт “Мудрость” ждут бонусы в категории “Аптеки”.

Пользователи мобильного банка также имеют доступ к разделу “Персональные предложения”. За покупки у определенных партнеров каждый клиент сможет получить еще один приятный бонус – кэшбэк до 25%.

Держатели карт Московского кредитного банка благодаря программе “МКБ Бонус” могут зарабатывать на покупках ежедневно. Раз в квартал клиентам даются на выбор категории, за покупки в которых начисляется от 5 до 7% от стоимости покупки. Возмещать баллы можно по ставке 1 балл – 1 рубль.

Напомним, что МКБ в прошлом году стал лауреатом “Премии Рунета” в номинации “Мобильное приложение”. Жюри оценило расширенный функционал и удобство приложения банка.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.