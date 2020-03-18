Диетологи назвали полезные травы и специи для здоровья при коронавирусе

18.03.2020, 19:17, Разное

Из-за распространения коронавируса люди хотят усилить собственный иммунитет различными способами. Врачи-диетологи назвали специи и травы, которые укрепят организм в период опасной инфекции.

Человеку очень важно поддерживать здоровый рацион питания, даже невзирая на вспышку коронавируса, принимая во внимание положительный эффект для иммунной системы. Диетологи из Великобритании назвали лучшие специи и травы, которые способны предотвратить развитие инфекций и воспаление. Например, имбирь имеет антибактериальные свойства, чей свежий корень обеспечивает большую пользу для организма, также его используют во многих блюдах.

Про укрепляющую способность чеснока знают многие люди. Давно специалисты смогли подтвердить умение содержащего в этом растении вещества аллицина противодействовать бактериям, грибкам и вирусам. Таким действием обладает антиоксидант куркумин, богатым источником которого является карри. Стоит помнить про гвоздику и орегано, которые хорошо борются с сезонными недугами. Масла на их основе притупляют приступы астмы и кашля, поэтому могут оказаться по-настоящему незаменимой частью рациона при эпидемии коронавируса.

Имбирь пряность, которая чаще всего используется в молотом виде. Соответственное вещество являет собой желто-серый порошок. Считается более качественным, если обладает устойчивым и сильным ароматом. Имбирь активно применяют в русской кухне, добавляя в выпечку и напитки. Употребляют его и как самостоятельный продукт в азиатских странах.