 

Черногория разрешила вылет только одного чартера с российскими туристами

18.03.2020, 19:16, Новости дня

Власти Черногории пока выдали разрешение на выполнение только одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата, сообщил представитель Росавиации.

«В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса «Аэрофлота» для вывоза россиян. Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ», – передает слова представителя Росавиации ТАСС.

Отмечается, что работу по получению разрешения у официальных властей Черногории Росавиация ведет вместе с МИД РФ и Минтрансом России.

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса, сообщили в российском посольстве. В российском МИДе заявляли, что за россиянами в Черногорию готовы вылететь три самолета.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория потребовала от РФ «обеспечить бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «взятых в заложники» российских туристах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Российский генерал получил 12 лет тюрьмы за $1 млн от вора в законе

06.02 / Кэти Перри начала сотрудничать с британским принцем Чарльзом в Индии

14.02 / США ввели санкции против трех российских предприятий ВПК

10.02 / Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выдачи паспортов ЛНР

12.03 / Генсек ООН призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

14.03 / Родственница Макгрегора умерла от коронавируса

10.02 / Седан Genesis G80 второго поколения был замечен в России

19.02 / Власти Франции не исключают пересмотра решения о статусе Павленского

09.02 / В Германии назвали «идиотизмом» отставку премьера Тюрингии

03.02 / Разумков заявил, что Брагаря не могут лишить мандата без его личного заявления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска