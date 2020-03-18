Путин заявил о праве Белоруссии принимать самостоятельные решения

18.03.2020, 19:16, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.

Россия и Белоруссия союзное, но не единое государство, подчеркнул Путин, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, что после двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту.