 

Коронавирусом в мире заболели более 200 тыс. человек

18.03.2020, 19:16, Новости дня

В мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тысячах случаев, свыше 8 тысяч человек умерли», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в мире заразились 179 тыс. 112 человек, умерли 7 тыс. 426.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем.



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