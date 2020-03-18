Коронавирусом в мире заболели более 200 тыс. человек
18.03.2020, 19:16, Новости дня
В мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тысячах случаев, свыше 8 тысяч человек умерли», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что в мире заразились 179 тыс. 112 человек, умерли 7 тыс. 426.
Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет