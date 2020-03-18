Реакция на отзыв аккредитаций у американских журналистов в Китае

18.03.2020, 19:09, Новости дня

«В ситуации повышенной неопределенности по всему миру и страхов по поводу распространения и последствий коронавируса решение захлопнуть дверь для независимой журналистики не отвечает интересам людей», – отметил президент клуба Майкл Фридман.

Напомним, что власти Китая заявили во вторник об отзыве аккредитации корреспондентов трех крупнейших американских газет в ответ на ограничения, введенные Вашингтоном в отношении китайских СМИ, работающих в США.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что корреспонденты газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, аккредитованные для работы на территории КНР до конца этого года, будут лишены аккредитации в течение ближайших 10 дней. Журналисты не смогут работать на территории Китайской Народной Республики, включая особые административные районы Гонконг и Макао, заявили в МИД КНР.

Президент Института журналистики при Национальном пресс-клубе Анджела Грайлинг Кин отметила: «Министерство иностранных дел Китая пытается оправдать выдворение американских журналистов, заявляя, что это симметричный ответ на действия США». По ее словам, такое сомнение некорректно, поскольку принятая Китаем мера представляет собой заметную эскалацию, которая может привести к тому, что обе страны будут не в курсе действий друг друга.

«В то время как по всему миру бушует вирус COVID-19, одно из лучших средств дезинфекции – сухие факты, раскрываемые и доносимые до общественности профессиональными и независимыми журналистами».

Как заявляют в Клубе иностранных корреспондентов Китая, из страны могут выслать не менее 13 американских журналистов, при чем это число может оказаться и выше, в зависимости от того, как широко будут трактоваться распоряжения.

«В ситуации, когда две ведущие экономические державы мира используют журналистов в качестве дипломатических пешек, нет победителей», – говорится в заявлении клуба.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал решение «необходимой контрмерой, которую Китай вынужден принять в ответ на необоснованное притеснение китайских СМИ в США».

Он предупредил, что, «если США будут настаивать на продолжении неправильного пути, Китай будет вынужден принять дальнейшие контрмеры».

Ранее в этом месяце США объявили, что число виз, выдаваемых сотрудникам пяти китайских государственных СМИ, будет сокращено до 100. По сути это означает, что из страны будут высланы около 60 журналистов.

Клуб иностранных корреспондентов в Гонконге выразил обеспокоенность по поводу запрета на работу журналистов в городе, где действует собственная правовая система, в соответствии с принципом «одна страна – две системы».

Обычно решения по поводу выдачи журналистских виз принимает иммиграционная служба Гонконга. «Если эта система изменится, это будет серьезным подрывом принципа “одна страна – две системы”», – отмечается в заявлении Клуба.

В Министерстве иностранных дел Китая настаивают, что решение попадает в юрисдикцию центрального правительства, которое определяет внешнюю политику.

Китайские СМИ продвигают официальную линию правительства, настаивая, что спор развязали Соединенные Штаты.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал некорректным сравнение решений, принятых США и Китаем, подчеркнув, что китайские СМИ действуют в качестве рупоров пропаганды.

«Мы выявили, что они действуют как иностранные миссии по американскому законодательству, – отметил он. – Это несопоставимые вещи, и я сожалею, что Китай сегодня принял решение еще больше ограничить способность мира осуществлять свободную деятельность СМИ».

Редакторы всех трех американских газет, попавших под ограничения, осудили решение Китая.

Главный редактор New York Times Дин Бакет призвал власти США и Китая как можно скорее разрешить спор.

«Здоровье и безопасность людей по всему миру зависят от беспристрастного освещения того, что происходит в двух крупнейших экономиках мира, которые сейчас обе борются с одной эпидемией», – отметил он.