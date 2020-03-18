Американские финансовые рынки открылись снижением

18.03.2020, 19:09, Новости дня

Американские финансовые рынки при открытии торгов в среду продемонстрировали негативную динамику на фоне беспокойства инвесторов по поводу мер, принимаемых правительством в связи с коронавирусом.

Индекс Dow Jones и S&P 500 вскоре после открытия торгов потеряли более 5 процентов, а индекс NASDAQ – более 4 процентов.

США и другие страны представляют пакеты мер экономического стимулирования, чтобы умерить беспокойство инвесторов и помочь предотвратить глобальную рецессию, об угрозе которой предупреждают некоторые экономисты.

США во вторник анонсировал план предоставления денежных выплат гражданам, чтобы помочь им справиться с финансовым ущербом от коронавируса.

Цены на нефть опустились до минимального уровня за 17 лет. Фьючерсы на американскую сырую нефть опустились более чем на 9 процентов – это минимальный показатель с 2002 года.

Доходность десятилетних облигаций Федерального казначейства в среду поднялась более чем на 1 процент, тогда как во вторник, до объявления о мерах экономического стимулирования, составляла около 0,77 процента. Доходность по облигациям других крупных экономик также сильно поднялась, в то время как инвесторы переключили внимание на краткосрочные долговые обязательства и наличность.