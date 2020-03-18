Учёные из Великобритании доказали теорию эволюции Дарвина

18.03.2020, 19:09, Разное

Учёные из Великобритании провели исследование, в ходе которого доказали теорию эволюции Дарвина. Изучив множество образцов, специалисты подтвердили важность существования подвидов для более прогрессивного строения животного.

Известно, одним из самых ярких примеров, описанных в трудах Чарльза Дарвина, является история галапагосских вьюрков. Эти пернатые имеют широкую зону обитания и относятся к семейству воробьиных. При этом, их массовое расселение привело к появлению множества подвидов. Из-за различной среды обитания и рациона существа стали развиваться иначе, что и отметил основатель теории эволюции. Те из птиц, что питались семенами и мякотью кактусов, имели толстый твёрдый клюв, а у их собратьев по виду, предпочитающих кровь животных, эта часть тела была тонкой.

Специалисты из Кембриджского университета решили проверить правоту первооткрывателя, утверждавшего, что разнообразие подвидов качественно влияет на последующее их развитие, но для этого потребовалось бы немало времени и существенное финансирование. Тем не менее, научные работники сумели добиться желаемого, найдя не столь затратный и быстрый метод.

Биолог Лаура ван Хольштейн, занимающаяся этим процессом, пояснила об использовании таксономических данных. Их сравнили с описаниями подвидов различных млекопитающих, накапливавшимися в течение трёх столетий. В итоге удалось разработать несколько вариантов эволюционных ветвей, подтвердивших теорию эволюции Дарвина. При этом доказано, что наиболее активно развиваются подвиды у рукокрылых и морских млекопитающих.