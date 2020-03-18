Звезда «Игра Престолов» Шон Бин с супругой устроили дебош на борту самолета

18.03.2020, 19:09, Разное

Популярный британский актёр Шон Бин, известный по роли в фильме «Властелин Колец» и сериале «Игра Престолов», недавно инициировал дебош в самолёте. По словам очевидцев, в какой-то момент он бросил бокал в свою жену.

Как стало известно, 17 марта исполнитель роли Эдда Старка в сериале «Игра престолов» спровоцировал скандал на борту самолёта British Airways вместе с 33-летней женой Эшли Мур. Согласно сведению The Sun, пара переборщила с алкоголем, ведь пассажиров люкс-класса угостили спиртным бесплатно. Через некоторое время супруги поссорились и актёр неожиданно бросил в свою жену бокал.

К слову, Мур ответила ему, облив белым вином. Учитывая статус супругов, сотрудники авиакомпании не стали вызывать правоохранители, однако пригласили звездную пару для длительной беседы, уточняют журналисты.