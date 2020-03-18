Эксперты составили рейтинг самых защищённых смартфонов 2020 года

18.03.2020, 19:09, Разное

Эксперты с портала Gadget Hacks составили рейтинг самых защищённых смартфонов 2020 года. Они изучили рынок, выбрав гаджеты, менее подверженные взломам.

Первым в этом рейтинге стал смартфон Google Pixel 4 XL. Составляя его, эксперты в первую очередь брали в расчёт такие факторы, как надёжность шифрования данных личного характера, доступность использования VPN, аппаратные особенности моделей, а также частоту обновления мобильной операционной системы, отчего зависит оперативность противодействия новым методам мошенничества. В итоге американский гаджет оказался лучим по совокупности этих факторов. Не в последнюю очередь этому поспособствовала ОС Android, установленная на “умном” телефоне в чистом виде. Скорость её обновления позволяет добиться высоких показателей защиты.

На втором месте оказался свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra. Изначально в его конструкции планировали использовать аппаратный модуль безопасности от Qualcomm, но позже его заменили на программный, так как его можно обновлять с высокой интенсивностью, а первое решение нельзя развивать. На третьем месте оказался Apple iPhone 11 Pro Max. Особенностью этого смартфона является закрытая операционная система iOS. Она не позволяет вредоносному ПО воздействовать на аппарат. Серьёзная степень защиты имеется и в сервисе AppStore, потому приложения-шпионы почти не встречаются там.

Ещё одним устройством с высокой защитой от сетевого взлома, оказался Finney от компании irin Cyber. Пока существует всего 10 подобных аппаратов и почти все из них уже приобретены. Основой новинки является Sirin OS, работающая по принципу использования распределённого реестра.