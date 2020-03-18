 

Эксперты составили рейтинг самых защищённых смартфонов 2020 года

18.03.2020, 19:09, Разное

Эксперты с портала Gadget Hacks составили рейтинг самых защищённых смартфонов 2020 года. Они изучили рынок, выбрав гаджеты, менее подверженные взломам.
Первым в этом рейтинге стал смартфон Google Pixel 4 XL. Составляя его, эксперты в первую очередь брали в расчёт такие факторы, как надёжность шифрования данных личного характера, доступность использования VPN, аппаратные особенности моделей, а также частоту обновления мобильной операционной системы, отчего зависит оперативность противодействия новым методам мошенничества. В итоге американский гаджет оказался лучим по совокупности этих факторов. Не в последнюю очередь этому поспособствовала ОС Android, установленная на “умном” телефоне в чистом виде. Скорость её обновления позволяет добиться высоких показателей защиты.

На втором месте оказался свежий флагман Samsung Galaxy S20 Ultra. Изначально в его конструкции планировали использовать аппаратный модуль безопасности от Qualcomm, но позже его заменили на программный, так как его можно обновлять с высокой интенсивностью, а первое решение нельзя развивать. На третьем месте оказался Apple iPhone 11 Pro Max. Особенностью этого смартфона является закрытая операционная система iOS. Она не позволяет вредоносному ПО воздействовать на аппарат. Серьёзная степень защиты имеется и в сервисе AppStore, потому приложения-шпионы почти не встречаются там.

Ещё одним устройством с высокой защитой от сетевого взлома, оказался Finney от компании irin Cyber. Пока существует всего 10 подобных аппаратов и почти все из них уже приобретены. Основой новинки является Sirin OS, работающая по принципу использования распределённого реестра.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Метеоролог пообещал россиянам идеальное лето

14.03 / Харламов поздравил Волю с днем рождения постельным снимком

16.03 / В Москве появилась мемориальная доска Иосифу Кобзону

09.02 / Электронные визы и упрощение визового режима особенно выгодны российским спецслужбам

16.05 / Уролог: чем опасно курение для мужчин

12.03 / Королева Максима в Индонезии: 6 самых интересных образов в туре

08.02 / Поклонники восхитились внешностью мамы актрисы Александры Бортич

18.03 / Названы самые популярные продукты во время коронавируса

22.02 / Мнение: Со старыми хитами в политику

11.04 / Мнение: Не люблю и не вижу себя женой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска