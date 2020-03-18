 

Путин разрешил украинцам и белорусам не сдавать экзамен по русскому языку при получении гражданства РФ

18.03.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин 18 марта подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Белоруссии для получения статуса носителей русского языка: этот статус требуется при получении гражданства России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь граждане Украины и Белоруссии, свободно владеющие русским, могут не сдавать экзамен, если докажут, что они или их родственники по прямой линии сейчас или в прошлом постоянно проживали на территории России. Способы доказывания этого должно разработать Министерство внутренних дел, но в теории для этого должно хватить свидетельства о рождении или другой документа, в котором указано место рождения или место рождения или прописка родителей заявителей.

Поправку, которая разрешает не сдавать экзамены по русскому языку  гражданам Беларуси и Украины внесло в 2019 году в Госдуму правительство после рекомендации МВД РФ. В течение нескольких месяцев закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Одновременно с этим правительство подготовило законопроект о том, что российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от паспорта другой страны, а также об отмене требования к соискателям гражданства о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет и необходимости подтверждать законный источник доходов. Депутат Константин Затулин не скрывал, что это делается для массовой раздачи российских паспортов и для того, чтобы можно было массово “паспортизировать” диаспору за рубежом. “Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ”, – пояснял он.

 

Российское гражданство в 2019 году получили почти 498 тысяч иностранцев – на 84% больше, чем в 2018 году, когда гражданами РФ стали 269 тысяч человек. При этом большинство новых паспортов России в 2019 году получили именно граждане Украины (около 300 тысяч) – в основном это жители самопровозглашенных сепаратистских регионов на востоке страны.



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