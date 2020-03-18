Турция закрыла сухопутную границу с Болгарией и Грецией

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18.03.2020, 19:08, Новости дня

Турция с 19 марта закрывает сухопутную границу с Болгарией и Грецией, сообщил телеканал ТРТ.

По данным СМИ будут закрыты погранпереходы «Эдирне» и «Кыркларели», данная мера принята в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Турции коронавирус был впервые выявлен 11 марта у гражданина страны, вернувшегося из Европы. Всего в Турции зарегистрировано не менее 98 случаев заражения. Первый человек от инфекции скончался 18 марта, информирует ТАСС.

Напомним, российские власти приняли целый ряд мер для защиты страны от коронавируса, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, которые стали центром эпидемии. Закрыт въезд для иностранцев.



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