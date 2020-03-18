Путин оценил опасения Запада насчет поправок в Конституцию

18.03.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин прокомментировал опасения Запада насчет поправок в российскую Конституцию.

Президент подчеркнул, что в РФ нет и не будет шпиономании, РФ открытая страна, передает РИА «Новости».

Москва надеется, что взаимная высылка дипломатов не станет массовой практикой в международной политике, отметил глава государства.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.