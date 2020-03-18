Врач усомнился в возможности заражения домашних животные коронавирусом

18.03.2020, 19:08, Новости дня

Если бы животные болели коронавирусом, то люди уже давно бы это заметили, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий, комментируя смерть единственной, возможно, зараженной коронавирусом собаки.

В конце февраля у собаки заболевшего коронавирусом жителя Гонконга также обнаружили слабовыраженную инфекцию и забрали ее на карантин. После того, как два последних теста на вирус показали отрицательный результат, питомца вернули домой. Через пару дней животное скончалось.

«Я думаю, что это единичный случай. Если бы вирус действительно передавался бы питомцам, то заболевшие коронавирусом хозяева заметили бы, что и их животные болеют. А уж тем более, если бы они умирали от него, то точно уж эту тенденцию бы заметили», – говорит Штабницкий.

Врач подчеркнул, что скорее всего смерть собаки вообще не связана с новым коронавирусом и это простое совпадение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения пообещала изучить, возможна ли передача китайского коронавируса от собаки к человеку.

По данным на 18 марта, китайским коронавирусом по всему миру заражены более 204 тысяч человек. Скончались 8,2 тысячи заболевших. При этом 82 тысячи пациентов выздоровели.