Эмма Стоун и Дэйв МакКери переносят свадьбу в связи с коронавирусом

18.03.2020, 19:07, Разное

Режиссер Дэйв МакКери и его возлюбленная Эмма Стоун отменили свою свадьбу в связи с эпидемией коронавируса. Их торжество должно было пройти в Лос-Анджелесе.

Знаменитая голливудская актриса и ее возлюбленный хотели связать себя узами брака в прошлые выходные, но приняли решение отменить свадьбу. Новую дату они пока не утвердили. Не так давно президент США Дональд Трамп выступил с предложением не собираться группами количеством больше десяти человек. Не исключается, что звездная пара намеревалась отпраздновать с большей численностью людей.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери рассказали о помолвке в конце ушедшего года после двух лет знакомства. Тогда режиссер обнародовал в личном Instagram-аккаунте совместный фотоснимок с актрисой, где она показала подписчикам кольцо, подаренное любимым. Впервые знаменитость встретила МакКери в 2016 году, а в следующем году публика узнала об их романтических отношениях.

Другие звезды тоже переносят свои праздники из-за распространения коронавируса. Так, Орландо Блум и Кэти Перри временно отменили свадьбу. Они хотели пожениться на территории Японии в начале лета, потому как это любимая страна популярной исполнительницы. Основные приготовления закончены, на торжество планировалось позвать 150 гостей. Пара была очень взволнована предстоящим событием, а Перри думала направляться к алтарю уже беременной.