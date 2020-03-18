 

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro продаются гораздо лучше остальных 5G-гаджетов

18.03.2020, 19:07, Разное

Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro от Huawei продаются гораздо лучше остальных гаджетов, поддерживающих новейшие сети 5G. В 2019 году в мире ведущие компании реализовали свыше 19 млн единиц подобных мобильных устройств.
Согласно оценке аналитиков, в текущем году следует ожидать расширения рынка девайсов с 5G-технологией. Ведущие производители электроники из Южной Кореи, Китая, США и Европы начнут выпускать аппараты, оснащённые в базовой версии модулями, поддерживающими сети пятой генерации. Именно они будут продолжать двигать индустрию вперёд, отмечают эксперты. Вместе с тем на рынке в данном сегменте представлены лишь смартфоны-флагманы, отличающиеся повышенной стоимостью.

Китайская компания Huawei отгрузила в 2019 году в торговые точки 7 млн 5G-смартфонов, заняв 36,9% нового рынка, на втором месте находится Samsung с показателем 6,7 млн таких гаджетов и долей 35,8%. Далее аналитики называют бренды Vivo, Xiaomi и LG, занимающие соответственно 10,7, 6,4 и 4,8% названной части мирового рынка мобильных устройств.



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