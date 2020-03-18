COVID-19. УПЦ и Украинская греко-католическая церковь рекомендуют проводить службу по видеотрансляции, а УПЦ МП – на улице

18.03.2020, 19:07, Новости дня

По состоянию на 15 марта в украинских церквях воскресные службы проходили в обычном режиме – верующие причащались из многоразовой посуды, целовали кресты и иконы, сообщало 16 марта издание “Бабель”.

В частности, в Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви Московского патриархата во время службы было много людей, они приклонялись к иконам и исповедовались.

В Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины на входе повесили плакат, который объясняет, что такое коронавирус и что нужно делать, чтобы не заразиться. Кроме того, возле церковных буклетов поставили банку с антисептиком для рук. Службу правил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний.

“Когда человек приходит на исповедь, а его спрашивают: “Был ли ты вчера на вечерней службе?”, и он находит тысячу отговорок. Бог создал все, так не создал ли Бог вирус, чтобы послать нам испытание? Потому что мы перестали ходить в церковь, говорить с Богом. Великий пост — это не только о том, чтобы не есть определенную пищу, но и о том, чтобы ограничить себя от поступков и мыслей, которые неугодны Богу”, – говорил он.

Предстоятель просил молиться и утверждал, что заболеть может лишь тот, кто усомнился в вере.

Епифаний отмечал, что в связи с коронавирусом службу никто не отменял, что во время эпидемии достаточно будет поклониться святым мощам, иконе, кресту и так выразить свое почтение. Лучше избегать поцелуев икон и крестов, но, по его словам, от причастия лучше не отказывается. При этом, люди исповедовались, целовали иконы и причащались с многоразовой посуды.

17 марта синод УПЦ принял практические наставления для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией коронавирусной болезни COVID-19. В документе рекомендуются способствовать тому, чтобы наиболее уязвимые к болезни люди пожилого возраста оставались дома, сообщается на сайте церкви.

“Учитывать и выполнять законные предписания, распоряжения и карантинные ограничения, которые внедряются государством, органами местного самоуправления и органами здравоохранения, не допускать как игнорирование реальной опасности, так и проявление паники… Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничением количества лиц, с просьбой к мирянам оставаться дома, приобщаясь к общей молитве при помощи средств видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня, при соблюдении условий приготовления.”, – говорится в рекомендациях.

В синоде УПЦ подчеркивают, что храмы должны быть открытыми весь день, чтобы прихожаны могли помолится, учитывая общие правила. Также рекомендуется усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь.

“На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (креста, икон, святых мощей) является поклонение/поклон перед ними, без целования; указанное также касается личных приветствий и проявления уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при благословении. При подаче благословения крестом – достаточно совершить осенение им, без целования”, – добавили в УПЦ.

Кроме того, рекомендуется при исповеди придерживаться правил “социальной дистанции”. При наличии возможности и погодных условий разрешается совершение богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и “социальной дистанции”.

В этот же день на сайте Украинской Греко-Католической церкви проинформировали, что на время карантина Стрыйский эпарх освободил всех верующих от обязанности физического присутствия на литургии в воскресенье и праздники, их будут транслировать через интернет, радио и телевидение. Кроме того, он отменил все запланированные ранее массовые мероприятия в приходах, порекомендовал священникам и верующим соблюдать правила гигиены и санитарных норм, в частности обеспечить в храмах наличие дезинфицирующих средств, обустроить закрытые исповедальни и тому подобное.

18 марта свое обращение в связи с распространением коронвируса опубликовала и УПЦ МП. В церкви призвали украинцев не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей.

“Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия верными Святому Причастию, запивки следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку”, – говорится в обращении.

В УПЦ МП подчеркнули, что собираться группами более 10 человек запрещено, поэтому храмы должны быть открыты весь день.

“В случае если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом, присутствующие смогут располагаться на таком расстоянии друг к другу, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами”, – сообщили в УПЦ МП.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в Facebook, что правоохранители будут следить за соблюдением церквями норм карантина.

“Все религиозные организации и их лидеры обязаны и будут соблюдать законы Украины! Правоохранительная система будет соответственно реагировать на случаи индивидуального или коллективного невежества религиозных деятелей, которые будут ставить под угрозу здоровье или жизнь людей”, – написал он.

Наказания, определенные статьями 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса и взыскания по статьям 44, 173 и 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, не содержат исключений для представителей религиозных общин, отметил Варченко.

А що з церквою під час карантину? Усі релігійні організації та їх лідери зобов’язані і будуть дотримуватися законів… Posted by Ivan Varchenko on Kolmapäev, 18. märts 2020

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы “Доверие” Сергей Шахов, который недавно был за границей.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.