Поклонская решила не праздновать свое 40-летие

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18.03.2020, 19:06, Новости дня

Она решила отложить торжество по случаю собственного юбилея из-за введенных в столице мер по коронавирусу.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила отложить торжество по случаю собственного юбилея из-за введенных в столице мер по коронавирусу.

«Я все отменила, потому что нужно уважать меры, принятые руководством и Москвы, и страны. Поэтому перенесла официальное торжество», — сказала она.

Свой день рождения Поклонская планирует отметить скромно, в кругу друзей и близких.

«Вот сейчас я отмечаю на пленарном заседании [Госдумы]. Вечером встречусь с друзьями либо дома, либо где-то в кафе. Выпьем кофе, а потом с дочерью дома уже будем отмечать», — рассказала о своих планах депутат.

Она также добавила, что не относится к числу людей, которые не празднуют сорокалетие из-за распространенного суеверия.

«Я не суеверный человек, я верю в Бога», — заключила Поклонская.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147. Из них 31 заболевание выявили в Москве. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 000 человек. В то же время количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000. Около 100 тысяч российских туристов по всему миру не могут уехать на родину из-за ограничений, связанных с коронавирусом.



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