Президент уволил замдиректора ФСИН, которому хотелось со стыда провалиться под землю

18.03.2020, 19:06, Новости дня

Валерий Максименко еще в ноябре 2019 года порывался уйти из ведомства.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. Документ опубликован на ведомственном сайте.

На должности заместителя директора ФСИН Валерий Максименко находился с 2016 года, но в последнее время в основном занимался хозяйственными вопросами, организацией строительства и ремонтом, сообщили в пресс-службе ФСИН.

О желании уйти в отставку Максименко заявлял еще в ноябре минувшего года. Известно даже, что он подавал рапорт об увольнении. Тогда эксперты связали желание Максименко покинуть ведомство с назначением в октябре 2019 года нового директора Александра Калашникова. Такой вывод был сделан на основе того, что сотрудникам запретили давать какие-либо комментарии, перенаправляя всех в пресс-службу. Валерий Максименко сделал тогда нашумевшее заявление, что от стыда за коллег «хочется провалиться под землю». Так прямо и заявил: «Стыдище просто до смерти».