Возвращение в 2003-й: цены на нефть упали ниже $27 за баррель

18.03.2020, 19:06, Новости дня

За день сырье потеряло около 10% стоимости.

Цена на нефть Brent 18 марта опустилась ниже $27 за баррель, свидетельствуют данные биржи. На момент публикации баррель сырья стоил $26,58.

За день нефть потеряла около 10% стоимости. На закрытии торгов 17 марта баррель Brent стоил чуть больше $28,5. В течение 18 марта нефть постоянно дешевела.

В последний раз дешевле $27 за баррель Brent стоил в ноябре 2003 года. Нефть WTI, в свою очередь, подешевела до $25 — худший результат с ноября 2002 года.

Вместе с падением нефти дешевеет рубль. На момент публикации доллар стоит 79,64 рубля (+5,56% за день), евро — 86,77 рубля (+4,67%).

Падение цен на нефть и обвал рубля происходят с 9 марта на фоне двух факторов: замедления производства из-за пандемии коронавируса и политики стран Персидского залива, сбивающих стоимость энергоносителя после выхода России из ОПЕК+. Ранее уже сообщалось, сколько денег потеряет Россия из-за крушения котировок на нефть стоимости нефти.

Из-за падения цен на нефть российский бюджет в 2020 году может потерять 2 трлн рублей, говорил министр финансов Антон Силуанов. Рост экономики замедлится до нуля, предупреждал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.