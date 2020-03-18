Российский генерал получил 12 лет тюрьмы за $1 млн от вора в законе

18.03.2020, 19:05, Новости дня

Вынесен приговор бывшему начальнику московского главка Следственного комитета.

Бывшего начальника московского главка Следственного комитета (СК) Александра Дрыманова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за взятки. Мосгорсуд признал его виновным в получении $1 миллионов от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

По версии следствия, за эти деньги Дрыманов и его коллеги за взятку согласились освободить из-под стражи подручного Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянца). Его арестовали после перестрелки на улице Рочдельской в декабре 2015 года, в ходе которой погибли два человека.

Кроме того, Дрыманова обвиняют в получении €9850 от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова. По этому делу приговор ещё не вынесен. Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о взятках от людей Шакро Молодого. Следователь дал показания на Дрыманова, а в 2019 году освободился условно-досрочно.

Прокуратура запрашивала для Дрыманова 16 лет колонии, но суд решил слегка смягчить наказание. Кроме того, генерала лишили звания и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также Дрыманов должен выплатить штраф в 196 миллионов рублей. Работать в органах государственной власти ему запретили на семь лет.

Других фигурантов «дела Шакро» — бывшего главу управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и экс-начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко — приговорили к 10 и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

Адвокаты всех троих фигурантов заявили, что будут обжаловать это решение. Между тем один из них, Михаил Максименко, уже осуждён по другому делу о коррупции. А в адрес Дрыманова выдвинули новые обвинения: к его сроку может добавиться ещё несколько лет по делу о взятке размером в $2 млн.