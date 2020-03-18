 

«Введу расстрел»: чиновника возмутили цены на медицинские маски

18.03.2020, 19:05, Новости дня

Глава поселка пообещал ввести высшую меру наказания для тех, кто наживается на переживаниях людей.

Эпидемия с пандемиями пройдут, а «осадочек останется», –  уверен глава поселка Янтарный (Калининградская область) Алексей Заливатский. Под «осадочком» чиновник имеет в виду возмущение теми, кто в трудные времена наживается на людских переживаниях и страхах в эпоху коронавируса.

Заливатский оказался недоволен ценами на медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые он купил на свои деньги для поликлиники, школы, детского садика, администрации и МФЦ. Оказалось, что антисептик (5 литров) стоит 2500 рублей, тогда как еще утром цена была намного ниже – 1750 рублей. «Если неделю назад маски брал по 7р./шт. То вчера – 26 рублей за одну маску!», – написал чиновник.

Глава Янтарного угрожающе намекнул всем этим любителям наживы, что помимо «осадочка» останутся фамилии, адреса, места продаж. И при первой же возможности для таких деятелей будет введен расстрел, пообещал Заливатский. И для убедительности добавил – «с внесением соответствующей поправки в Конституцию».

В российских аптеках пропали медицинские маски, хотя медики настоятельно рекомендуют россиянам надевать их в качестве меры защиты от коронавируса.



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