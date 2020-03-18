Стало известно, сколько еды и туалетной бумаги нужно для карантина
18.03.2020, 19:05, Новости дня
Жители европейских стран уже научились с этим жить.
Жители европейских стран уже столкнулись с карантином и даже почти научились с этим жить. Продуктовая паника докатилась и до России. «Фонтанка» изучила статистику и официальные рекомендации профильных ведомств.
В своих выкладках издание сознательно не стало принимать в расчет алкоголь, сигареты, бытовую химию и презервативы ввиду большого разброса в индивидуальных потребностях населения. Авторы исследования сразу обозначили, что скупать туалетную бумагу в оптовых объемах не имеет ни экономического, ни физиологического смысла.
Питьевой воды, например, требуется от 2,5 до 5 литров — то есть минимум семь пятилитровых баклажек на человека на весь период карантина. С расчетом на две недели спартанский индивидуальный рацион питания может выглядеть так:
Министерство здравоохранения установило собственные нормы потребления основных пищевых продуктов еще в 2016 году. Авторы не мелочились и рассчитали рацион на год. Составители исследования рассчитали этот же набор для жизни на две недели.
Крупы:
Овощи:
Прочее:
Шоколадки, карамельки и прочие сладости придется добавить самим по вкусу.
Эти расчеты показывают, что даже самые суровые карантинные запасы — это не пятьдесят рулонов туалетной бумаги и десять пачек гречки на нос. Запасы должны быть разнообразными. И, прежде чем отправляться в магазин, нужно провести ревизию кухонных шкафчиков и холодильника — возможно, часть продуктов у вас дома и так уже есть.
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