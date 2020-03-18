 

Стало известно, сколько еды и туалетной бумаги нужно для карантина

18.03.2020, 19:05, Новости дня

Жители европейских стран уже научились с этим жить.

Жители европейских стран уже столкнулись с карантином и даже почти научились с этим жить. Продуктовая паника докатилась и до России. «Фонтанка» изучила статистику и официальные рекомендации профильных ведомств.

В своих выкладках издание сознательно не стало принимать в расчет алкоголь, сигареты, бытовую химию и презервативы ввиду большого разброса в индивидуальных потребностях населения. Авторы исследования сразу обозначили, что скупать туалетную бумагу в оптовых объемах не имеет ни экономического, ни физиологического смысла.

Питьевой воды, например, требуется от 2,5 до 5 литров — то есть минимум семь пятилитровых баклажек на человека на весь период карантина. С расчетом на две недели спартанский индивидуальный рацион питания может выглядеть так:

  • Печенье, галеты, крекеры — 5,2 кг
  • Консервы мясные — 2,4 кг
  • Консервы рыбные — 1,75 кг
  • Консервы мясо-растительные — 3,7 кг
  • Масло животное — 420 г
  • Молоко цельное сгущенное с сахаром — 910 г
  • Сахар — 840 г

    • Министерство здравоохранения установило собственные нормы потребления основных пищевых продуктов еще в 2016 году. Авторы не мелочились и рассчитали рацион на год. Составители исследования рассчитали этот же набор для жизни на две недели.

    Крупы:

  • мука для выпечки хлеба и кондитерских изделий — 2,5 кг
  • рис — 270 г
  • гречка — 150 г
  • манная крупа — 77 г
  • овсяная крупа — 77 г
  • пшенная крупа — 77 г
  • прочие крупы — 150 г
  • макаронные изделия — 300 г
  • бобовые (горох, фасоль, чечевица) — 115 г

    • Овощи:

  • картофель — 3,5 кг
  • капуста белокочанная, краснокочанная или цветная — 1,5 кг
  • помидоры — 400 г
  • огурцы — 400 г
  • морковь — 650 г
  • свекла — 700 г
  • лук — 400 г
  • прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.) — 800 г
  • бахчевые (арбузы, тыква, дыни) — 600 г (учитывая сезон, придется обойтись без арбузов, но Минздрав их все равно рекомендует)

    • Прочее:

  • фрукты свежие — 3,8 кг, из них 1,9 кг яблок
  • сахар — 920 г
  • мясные продукты — 2,8 кг, из них птица — 1,2 кг и говядина — минимум 800 г
  • рыба — 850 г
  • молочные продукты
  • молоко, кефир и йогурт с жирностью 1,5 — 3,2% — 1,9 кг
  • молоко, кефир и йогурт с жирностью 0,5 — 1,5% — 2,2 кг
  • сметана, сливки 10–15% жирности — 115 г
  • масло животное — 76 г
  • творог с жирностью 9–18% — 350 г
  • творог с жирностью 0–9% — 400 г
  • сыр — 300 г
  • Яйца — 10 штук
  • Масло растительное — 500 г
  • Соль поваренная — 150 г

    • Шоколадки, карамельки и прочие сладости придется добавить самим по вкусу.

    Эти расчеты показывают, что даже самые суровые карантинные запасы — это не пятьдесят рулонов туалетной бумаги и десять пачек гречки на нос. Запасы должны быть разнообразными. И, прежде чем отправляться в магазин, нужно провести ревизию кухонных шкафчиков и холодильника — возможно, часть продуктов у вас дома и так уже есть.



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