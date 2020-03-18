Мнение: Договор

18.03.2020, 19:02, Разное

Еще 10 дней назад вопросом было: достигнет ли цена на нефть сакральной отметки в 42 доллара – "цены отсечения", выше которой доход забирался в накопительные фонды. Теперь прямо встает вопрос о цене в 20 долларов, за которой российская экономика начнет стремительно входить в коллапс? Во всяком случае, прямо сейчас цена уже приближается к 25 долларам, и причин для того, чтобы она не перешла этот порог, пока не наблюдается.

На этом фоне последовал призыв от Путина не закупать продукты впрок. Чем-то это напомнило Жванецкого: "… Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"

Мы начинаем входить в ситуацию, которая рано или поздно, но должна была произойти.

Всем известно выражение: "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время". Это не просто удачно сформулированный Линкольном нравственный постулат, а вполне рациональное объяснение важнейшего аспекта отношений власти и народа. Эти отношения всегда базируются на договоре, который существует даже в откровенных диктатурах. Суть договора может отличаться, причем в весьма широком диапазоне, но это именно договор. Доверие входит в него обязательной составной частью.

Когда власть бесконечно и беспардонно лжет по любому, даже вполне безобидному поводу, она подрывает доверие. В обычной ситуации такое положение "прокатывает", однако бывают ситуации и необычные. Кризисные. Когда вопрос доверия становится определяющим.

В тоталитарных фашистских диктатурах, чем по сути (хотя и в достаточно пародийном виде) является современная Россия, договор между властью и народом выглядит крайне убого: свобода в обмен на безопасность. Если послушать Путина на протяжении долгих лет его правления, то он все время говорит о врагах. Неважно каких, они могут меняться в зависимости от текущей линии партии. Но Океания всегда должна с кем-то воевать: либо с Остазией, либо с Евразией. Иначе объяснить смысл диктатуры становится проблематично. Есть, конечно, еще внутренние враги. И когда мы в какой-то момент побеждаем внешнего врага, то неизбежно активизируются внутренние, с которыми нужно тоже беспощадно бороться. В противном случае обменивать свободу на безопасность станет слишком дорого.

Путин и занимается на протяжении всех 20 лет своего правления только одним – он все время предъявляет каких-то врагов. Которыми объясняет и ужесточение террора в отношении населения, и бесконечные провалы в политике, экономике, социальной сфере. Да во всех – какую ни возьми, везде зияющие дыры. На самом деле ничего другого, кроме бесконечной череды провалов, за его душой нет (если там вообще можно говорить о душе).

До тех пор, пока власть может врать про враждебное окружение, она может врать и про все остальное, оправдывая свое воровство, бездарность, неспособность к созидательной работе. Но это палка о двух концах: когда ложь станет очевидной хотя бы в чем-то, верить перестанут во всем остальном. И сейчас наступает именно такой момент.

Путин настолько заврался, что полностью утратил связь с реальностью. А народ живет все-таки не только в телевизоре. Иногда приходится из него выходить. И тогда наведенный морок рассеивается, и все сложнее снова входить в виртуальный мир, созданный в маниакальном бреду первого лица. Критическая ситуация – война, эпидемия, катастрофа – смывает ложь, оголяя беспощадную правду. И тот, кто переходит в реальный мир, уже не в состоянии вернуться туда, где живет Путин. И таких людей объективно становится больше.

Нынешние три кризиса вырывают из путинской лжи все больше людей. Не госдеп, не его наймиты – а именно катастрофы действуют отрезвляюще на человека. Особенно, когда эти катастрофы носят откровенно рукотворный характер. Та же эпидемия не исключение. Вирус, конечно, вышел не из подпольных кремлевских лабораторий, но отлаженную систему здравоохранения, на которой страна прошла через страшную войну почище любого коронавируса, убил именно Путин. Превратив ее в систему оказания медицинских услуг платежеспособному населению. Такая система откачивания денег с эпидемией бороться не в состоянии – и это понятно любому, кто с ней столкнулся. И не враги убили нашу медицину, а те, кто сегодня рулит страной. Все остальные кризисы и катастрофы – они тоже сделаны Кремлем, и чем дальше, тем больше приходит к этому выводу людей. Просто потому, что такое объяснение – единственно здравое.

Доверие исчезает, как дым. А значит, договор между властью и народом перестает работать. И возникает вполне резонный вопрос – а по какому праву? Здесь и кроется основная угроза режиму – он может существовать достаточно долго в условиях, даже более тяжелых для людей. Но только в одном случае – если у них есть доверие. А с ним есть серьезные проблемы. Поэтому и ложь Путина становится все более грубой, наглой, циничной. На тонкие ходы уже никто не покупается. Лгать приходится наотмашь. И чем циничнее ложь – тем сильнее она расходится с реальностью, тем ниже доверие. И этот процесс уже не остановить. Он перешел в самоподдерживающуюся фазу.