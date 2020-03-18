Путин поблагодарил строителей Крымского моста за настрой на финальный результат

18.03.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность строителям Крымского моста за их работу, особо российский лидер отметил ценность их настроя на результат. Глава государства выразил уверенность, что воплощение в жизнь подобных проектов под силу только россиянам.

«Я хочу вас поблагодарить за результат, но особенно хочу поблагодарить за тот настрой, который сложился в коллективе во время этой работы», – сказал глава государства строителям Крымского моста, которым вручил государственные награды, передает ТАСС.

Путин пересказал свой разговор с предпринимателем Аркадием Ротенбергом, который произошел до начала строительства моста.

Президент рассказал, он был вынужден задать Ротенбергу несколько «нескромных вопросов». «У тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, активы?», – спросит тогда Путин.

«Я же бизнесом занимаюсь, есть кое-что», – процитировал он ответ Ротенберга.

«А ты знаешь, ты можешь это потерять», – сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что «ответ был очень хорошим»: «Пусть подавятся! То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалабушек».

Президент добавил, что предупреждал Ротенберга о том, что тот из-за строительства Крымского моста может потерять возможности ездить по миру многие годы. «Да плевать, я уже везде был, где хотел, а страна у нас такая большая, я в стране еще не во всех местах был», – привел Путин его ответ.

Российский лидер отметил, что когда он разговаривал с другими участниками проекта, у всех «настрой был примерно одинаковый».

«У всех людей разное жизненное положение, разное финансовое положение, разные судьбы, но настрой был именно такой: настрой на то, что стоит очень важная государственная задача, которую нужно решить вне зависимости от того, как складывается судьба каждого из участников этого большого, масштабного проекта», – сказал президент.

«Я хотел бы поблагодарить всех за такой настрой на конечный результат вне зависимости от того, что он для каждого стоил», – добавил Путин.

По его словам, «именно такое отношение к делу и привело к положительному результату». Президент сказал, что ему известно, как шли дискуссии, связанные с финансированием проекта, когда «люди были готовы вообще отказаться если не от зарплаты, то от любой прибыли, только бы вовремя и качественно сделать порученную работу».

«Далеко не везде, не во всех странах создается такая атмосфера при решении важных, крупных производственных задач. Наверное, это характерно действительно только для нашей страны, для нашего народа», – подчеркнул президент.

Глава государства вспомнил слова, которые произнес один из участников проекта в момент установки первой арки Крымского моста: «Только русские люди могут это сделать».

«С этим трудно не согласиться, так и есть», – сообщил Путин.

Сегодня президент Владимир Путин прибыл в Крым на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.