Эрдоган перенес введение налога на проживание в отелях

18.03.2020, 18:48, Новости дня

Турция перенесет ввод налога на проживание в отелях, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Налог не будет вводиться до ноября 2020 года, отметил он, информирует ТАСС.

Президент Турции также призвал жителей Турции не выходить на улицу без острой необходимости. Глава государства пояснил, что это необходимо из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Всем нам нужно максимально следовать временным ограничениям. Насколько мы уменьшим наши социальные контакты, настолько замедлим распространение вируса. Ни один житель не должен в течение трех недель без особой необходимости выходить из дома и ни с кем общаться, пока не будет устранена угроза», – сообщил Эрдоган.

Напомним, первый пациент с коронавирусом в Турции скончался 18 марта, ему было 89 лет.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.