Мнение: Падение продолжается
18.03.2020, 18:42, Разное
Нефть марки Brent упала на уровень 26 долларов за баррель.
Нефть марки WTI упала на уровень 23 доллара за баррель.
Курс доллара – 80 рублей.
Курс евро – 87 рублей.
Доу-Джонс упал ниже 20 000.
РТС упал на 10%.
Для тех, кто волновался по поводу Украины, гривна тоже просела – до 27 гривен за долар (при Януковиче было 8 гривен за доллар) официально и 28-28,5 на черном рынке.
Дна по прежнему не видно. Но оно где-то есть.
Источник: Colonel Cassad
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