 

Мнение: Падение продолжается

18.03.2020, 18:42, Разное

Нефть марки Brent упала на уровень 26 долларов за баррель.

Нефть марки WTI упала на уровень 23 доллара за баррель.

Курс доллара – 80 рублей.

Курс евро – 87 рублей.

Доу-Джонс упал ниже 20 000.

РТС упал на 10%.

Для тех, кто волновался по поводу Украины, гривна тоже просела – до 27 гривен за долар (при Януковиче было 8 гривен за доллар) официально и 28-28,5 на черном рынке.

Дна по прежнему не видно. Но оно где-то есть.

Источник: Colonel Cassad



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