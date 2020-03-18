Гречка исчезает в полдень

18.03.2020, 18:40, Разное

Как выглядит паника на полках магазинов.

Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил регионам запастись основными видами продовольствия на ближайшие два месяца. Об этом министр пояснил на совещании по вопросам устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса. Однако в Москве на полках продовольственных магазинов уже нет гречки, макарон и туалетной бумаги. Корреспонденты «Новой» обошли супермаркеты от «Азбуки Вкуса» до «Дикси», поговорили с работниками магазинов и покупателями.

Петр Саруханов / «Новая газета»

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Мы зашли в круглосуточную «Азбуку Вкуса» на Трубной. Медитативная музыка из колонок, запах апельсинов, — покупатели неспешно изучают ассортимент — никакой паники. Обнаружили зияющую пустоту на полках с крупами. Чечевицы по 144 рубля, кубанского риса по 125, булгура и гречки уже нет. Побрезговали порционными крупами, теми, что в маленьких пакетиках.

— Разобрали. Ждем товар. Ой, люди начали по ночам приезжать и забирать всё, что есть. Сейчас привезут товар, его поднимают снизу, из подвала — рассказывает продавщица из мясного отдела.

— Крупу, туалетную бумагу почему-то очень любят (смеется), маринады, батончики берут протеиновые.

— Протеиновые батончики? — переспрашиваю.

— Ну, вместо мяса, наверное. Берут колбасу, если карантин случится.

Сотрудница магазина «Азбука вкуса». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Яркая гражданка в зеленом пальто по краям с зеленым мехом, шапке-тюрбане стоит у полок и внимательно выбирает хлеб.

— Если вдруг всех закроют на жесткий карантин, чем затаритесь? — интересуюсь я.

— Из хлеба? Во-первых, надо положить его в морозилку. Я люблю с зернышками (показывает мне на фирменный хлеб «АВ»). В морозилку, малыш, это самый лучший вариант. Вот смотри, этот дорогой (135 рублей), этот дорогой, но брать подешевле….

— А консервы?

— Консервы, малышенька, я как-то не очень люблю. Я беру, знаешь, вот такие халяльные пельмени.

(продолжает) Халяльные — чистые, кошерные. Их всё-таки съешь 10 штук — и это же будет то, что надо! А что? Объявили про карантин? Моему внуку вот сказали тоже в школу не ходить, но он пошел, и его мама сказала, что он будет ходить… Туалетную бумагу скупают, иди возьми пока есть. Она там, в углу. А хлебушек вообще всегда в холодильнике держи.

Напоследок предложила мне взять пшеничные булочки (4 штуки за 94 рубля), положить туда «огурчик, помидорчик, кусочек колбаски» на случай апокалипсиса.

— И вообще в холодильнике хлеб держи, поняла, любимая?

Покупательница в магазине «Азбука вкуса». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В «Азбуке» у площади Сретенские Ворота, молодая кассирша нам объясняет:

— У нас уже реально вообще ничего не осталось.

— Гречки в смысле?

— В принципе товара. Вообще. У нас склады уже пустые. Мы все вынесли на прилавки, что можно. Это последнее [что есть на полках]. В основном скупают гречку, макароны, туалетную бумагу, все антисептики разобрали.

А так не скажешь, что люди паникуют. На полках все есть и даже крупы.

В «Дикси» на Покровке смели геркулес, гречку с сигналом на ценнике «#ДержиПост». На мой вопрос: «Куда подевались крупы?». Продавщица молча подвела меня к полупустым полкам и нашла целых три пакета гречки.

— Крупы, гречка, рис. Ну, что еще? Овощи, наверное, какие-то, — разводит руками старушка, в корзине три бутылки молока, овощи. — Они (власти — Авт.) скоро придут к такому выводу, что нужно закрывать всех дома.

«Лукашенко сказал, что РФ вся пылает. А наши все молчат. Безусловно, замалчивается количество зараженных».

(продолжает) Консервы не покупаю, не люблю. Читаю сейчас о том, как спасались люди в Китае. Им в каждую семью, в каждый дом доставляли спирт по одной бутылке на человека, для дезинфекции…. Не отчаиваетесь, вы молодые. Вам заражаться нельзя, чтобы не заражать близких.

У выхода кавказские парни отвлекают своего приятеля на кассе, развлекают покупателей громкой болтовней.

— В бункер! Он весь напичкан туалетной бумагой, там прямая связь с Путиным. Вся туалетная бумага идет в бункер. Алик, прикинь, стал бы ты ходячим мертвецом, сидишь на кассе… с такими руками — ржут парни, протягивают руки вперед, пародируя зомби.

Покупатели в московском магазине «Дикси». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В «Пятерочке» неподалеку от дома-музея Васнецова смели консервы, в том числе шпроты, на полках с крупами перекати-поле, слизали даже манку с горохом.

Отвлекаю работницу магазина: она открывает коробки с продуктами.

— Почему такой ажиотаж?

— Связано с тем, что люди боятся заболевания…. Я чувствую идиотизм. На всю жизнь все равно не наберешь. Про туалетную бумагу не скажу, ее хорошо берут и во время акций. В основном налегают на крупы. Всю прошлую неделю еще очень хорошо разбирали макароны. На этой неделе добавилась консервация. Еще и поставки неравномерные, привезли чего-то одного вида, например, кильку две-три коробки, а другого ничего не привезли. Из-за этого кажется пустота. Вполне возможно, что завтра придет база, поставка со склада, полный паллет консервации. У нас в стране генетический комплекс, если что-то случается — сразу пропадает гречка. Как будто ничего кроме гречки есть не будут. А так вообще да — народ хапает! Сейчас у нас средний чек очень вырос по сравнению даже с прошлой неделей — 5-7 тысяч рублей влет. Полные телеги тащат. В пятницу битком забили полки, а к вечеру всё вынесли! – убирает пустую коробку из-под скумбрии.

— Я не вижу смысла закупаться, мы все уже пережили: войну, голод, холод, свинячий, цыплячий грипп, СПИД, рак…

Полка с крупами в «Пятерочке». В магазине закончилась гречка. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Это КИ-ТАЙ ко-ро-на-ви-рус! — гражданин в фирменной жилетке магазина скоморохом оглашает, озираясь между полупустыми полками. — Паника среди населения. Раскупаются товары.

— Вот ты и расскажи. Он точно знает, — подмигивает продавщица.

— «Конец света близок», — думают люди. У нас небольшая заминка, будет товар, — гражданин переключается с шутливого тона на деловой. — Поставки немого берегут, потому что паника среди населения. Люди боятся, что нельзя будет выходить, поэтому покупают впрок. В Европе уже так, в принципе. У нас масок не хватает. Я масок хотел купить домашним, их не было… Ну, а чё маска-то спасет разве? Это временные перебои с продуктами. К такому неожиданному спросу поставщики не совсем были готовы. Были обычные объемы поставок. Люди подходят к пустой витрине, они, конечно, в шоке.

Тут же в «Магните у дома» маленькая бабушка с аквамариновыми тенями берет две бутылки водки «Парламент» и не спеша идет до тележки.

— Вот я взяла макарошки, водочку, муку, маслице.

«Потихоньку закупаюсь, — и бутылочки "бзынь" в тележке. Хорошо».

Где-где «хапают» продукты и химию, туалетную бумагу, влажные салфетки, так это в «Ашане» у метро Университет. У касс очереди смешиваются, люди стоят большой толпой, будто сегодня 31 декабря.

Люди приходят даже не за покупками, а просто поглазеть. Фотографируются на фоне пустых полок, фотографируют пустые полки, выкладывают в сеть, ведут прямые трансляции, мол, худший сценарий уже близок.

— Или плакать, или смеяться. Людей настолько задавили, напугали вирусом. У меня мурашки по телу. Возьму горох хотя бы, пусть будет, — в глазах у женщины и удивление, и испуг.

— Так, здесь уже ничего нет. Все разобрали. Тебе молока сколько? Одну? Давай три на всякий случай возьму, — болтает по телефону парень в клетчатой футболке, маневрирует с пустой тележкой из отдела в отдел.

Фасовщик советует приходить нам утром.

— К 8 утра приходите. После обеда здесь ловить уже нечего.

Полки с продуктами в «Ашане». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Дарья Зеленая

«Новая газета»