Милош Бикович дал интервью Ксении Собчак: разговоры про секс, гонорар за “Холопа” и религию

18.03.2020, 18:35, Разное

Блогер и журналист Ксения Собчак взяла интервью у одного из самых востребованных на сегодняшний день актеров в России – Милоша Биковича. На его счету множество успешных проектов, в том числе “Холоп” Клима Шипенко. Как мы помним, эта лента стала самой кассовой за всю историю российского кинематографа. В беседе с Ксенией Собчак Милош рассказал о своих самых ярких работах: фильмах “Холоп”, “Балканский рубеж”, “Отель Белград” и сериалах “Отель Элеон” и “Магомаев”.

На многие роли меня пришлось уговаривать, да. С “Отелем Элеон” я боялся, что останусь в одном и том же амплуа. Но я был не прав, потому что раньше в таком амплуа не существовал. С “Холопом” тоже боялся амплуа. Тут я оказался и прав, и не прав – это было что-то новое и одновременно очень удачный проект. Тебе прощают, если ты повторяешься хорошо.

На предположение Ксении, что роль певца Муслима Магомаева в одноименном сериале разорвет все шаблоны, Милош ответил:

Магомаев точно другой, он отличается от Гришки из “Холопа”. Да, я хочу разные роли, пробоваться в драме. Я не старался копировать его один в один, а попытался передать свое впечатление о нем. Это некий импрессионизм, потому что я считаю неправильным исключать личность актера, когда он играет другую личность, это должна быть некая синергия.

Милош Бикович и Ксения Собчак

Также Собчак задала актеру несколько вопросов о личной жизни. Напомним, в 2016 году у Милоша был роман с моделью Сашей Лусс, после – с актрисой Аглаей Тарасовой. Отношения Милоша и Аглаи продлились почти два года (историю любви от первого лица читайте здесь), но потом их пути разошлись: Аглая начала встречаться с режиссером Дарреном Аронофски, а Бикович – с сербской моделью Барбарой Таталович. Но с ней актер также расстался в конце 2019-го. В интервью Милош назвал секс без отношений “грехом” и посоветовал людям бороться с проявлениями похоти:

Когда секс – не любовь, это уже декадентство. Ты веди свою жизнь, как ты хочешь, но я считаю, что это слабость. Со слабостью надо справляться. Похоть – это некая энергия психологическая, которая входит в комплекс чувств, которые мы называем любовью. Если похоть выходит из этой системы, она превращается в слабость.

В ответ Ксения раскритиковала его и напомнила о частых романах. Актер ей ответил, что не считает себя идеальным, но работает над собой:

У меня был секс на одну ночь. Но я это признаю. Если ты сделал это один раз, два раза, три, в какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет. Я не веду правильный образ жизни, но я понимаю хотя бы, что то, что я делаю, – это неправильно. И я понимаю, что это мне надо менять. Я стараюсь это менять, стараюсь быть лучше.

И добавил, что он борется с инстинктами при помощи религии и духовных практик:

Да, я следую духовным практикам. Вот сейчас, например, соблюдаю Великий пост… Есть некая система ценностей, с которой я родился и вырос. И самое главное в ней – не осуждать. Мы виноваты по факту нашей павшей природы, это гениальная пихологическая система. Это процесс покаяния, который заставляет тебя работать над собой. Этому и многому другому меня научил в том числе брат (брат Милоша Биковича Михайло – монах – прим. ред.). Я осознанно исповедаю свою веру.

Также он развеял слухи об уровне своего заработка, которые стали появляться после того, как “Холоп”, где Милош сыграл главную роль, собрал в прокате больше трех миллиардов рублей. Собчак предположила, что его гонорар составляет не меньше 300 тысяч долларов, но артист заверил, что эта сумма гораздо меньше:

В сербской газете написали, что я заработал за день три миллиона долларов. Я! А не кино! За день! Я им говорю: “Вы что, ребята, хотите, чтобы меня похитили в Белграде?”

– в шутливой манере сказал Бикович, но точную сумму называть не стал.

В сентябре 2018 года сербский актер Милош Бикович дебютировал на Венецианском кинофестивале и еще только работал над прославившими его картинами “Балканский рубеж” и “Холоп”, а HELLO! взял у него интервью прямо во время биеннале. Полную версию беседы можно почитать здесь.

Также Милош Бикович попробовал себя в качестве приглашенного редактора HELLO! – авторскую колонку с подборкой неизвестных фактов о нем читайте тут.