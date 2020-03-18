Лиза и Гарри Галкины назвали четыре способа спастись от коронавируса: забавное видео

18.03.2020, 18:35, Разное

Видео с участием шестилетних Лизы и Гарри Галкиных – детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой – гарантируют заряд позитивного настроения, даже если речь идет о теме коронавируса. Отец близнецов Максим Галкин попросил их рассказать, что нужно делать в период карантина и как обезопасить себя от болезни. Вышло как-то так.

Надо пить горячую воду. Вирус боится горячей воды. Это первый вариант. Второй вариант – под дверь положить чеснок – коронавирус чихнет и сразу упадет в обморок. Третий – надо хорошо намыливать руки, не просто сбрызнуть и все, а тщательно мылить. И четвертый вариант – никуда не выходить,

– продекларировали в своей непосредственной манере Гарри и Лиза.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)17 Мар 2020 в 11:09 PDT

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями 18 сентября 2013 года. Малышей выносила суррогатная мать. Подробно об отцовстве Галкин рассказывал в интервью журналистке Ирине Шихман.

У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность! Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. Как-то она сказала мне такую вещь: “Я могу с тобой спокойно стареть?”. Я ей ответил – да… Многим вещам, при том, что я вроде соображаю хорошо, я научился от нее. Как правильно мы должны вести себя при детях, как говорить, что давать. Я гораздо более вспыльчивый, чем Алла, хотя так и не скажешь, и менее выдержанный. И если бы не она, я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Они не знают, что такое повышенный голос, не знают, что такое ссоры, не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые,

– рассказывал Максим.

В том же интервью Галкин рассказал, когда у него возникли отцовские чувства:

Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Когда ребята молодые, муж и жена… Мы знаем по свидетельству многих отцов в 20 или 25 лет – это неосознанное отцовство. У меня появились дети в 37 лет, это самое оно. Я сразу моментально сошел с ума по этим детям. Не связано никак – ходит рядом беременная или нет. Это только осознанное чувство.

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